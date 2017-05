Trump diz que Irã precisa parar de financiar terroristas

Jerusalém – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o Irã precisa parar imediatamente de apoiar financeira e militarmente “terroristas e milícias”, e reiterou que o país nunca deve ter a permissão de possuir armas atômicas.

“Mais importante, os Estados Unidos e Israel podem declarar com uma única voz que o Irã nunca deve ter a permissão de possuir uma arma nuclear –nunca, nunca– e que deve cessar com o financiamento, treinamento e armamento mortal de terroristas e milícias e deve cessar imediatamente”, disse Trump em declaração durante encontro em Jerusalém com o presidente de Israel, Reuven Rivlin.

Os Estados Unidos definem o Irã como um “patrocinador estatal de terrorismo”. Washington diz que o apoio de Teerã ao presidente sírio, Bashar al-Assad, na guerra civil da Síria, aos rebeldes Houthi na guerra civil do Iêmen e ao partido político xiita Hezbollah e à milícia no Líbano ajudaram a desestabilizar o Oriente Médio.

Trump chegou a Israel oriundo de Riad no início do dia, na segunda escala de sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu a Presidência em janeiro.

Em seu discurso na residência oficial do presidente de Israel, Rivlin, Trump disse estar profundamente encorajado por suas conversas com líderes mundiais muçulmanos na Arábia Saudita.

“Muitos expressaram sua determinação em ajudar a acabar com o terrorismo e com a propagação da radicalização. Muitas nações muçulmanas já deram passos para começar a dar seguimento a seus comprometimentos”, disse.

“Existe uma percepção crescente entre seus vizinhos árabes de que eles tem uma causa comum com você em relação à ameaça representada pelo Irã”, disse Trump à Rivlin.