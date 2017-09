Trump diz que Irã está violando “espírito” de acordo nuclear

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o Irã está violando o “espírito” do acordo nuclear iraniano, mas evitou afirmar se vai se recusar a recertificar o acordo.

Falando a repórteres a bordo do Air Force One enquanto voava para Washington depois de uma visita à Flórida, Trump chamou o acordo com o Irã, negociado pelo ex-presidente Barack Obama, de “um dos piores acordos que já vi”.

Ao afirmar que o Irã está violando “o espírito” do acordo, Trump acrescentou: “Não vamos defender o que estão fazendo”.