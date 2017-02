Trump diz que Irã “está brincando com fogo” com testes de mísseis

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou ao Irã nesta sexta-feira que o país “está brincando com fogo”, ao fazer referências ao recente lançamento de vários mísseis.

Em mensagem publicada no Twitter, Trump adverte o Irã e o acusa de não ter agradecido a “consideração” de Barack Obama com o regime iraniano, com o qual a comunidade internacional assinou um acordo nuclear.

O líder americano também afirma que não adotará a mesma postura que Obama, em mensagem publicada poucas horas após vários veículos da imprensa americana informarem que Washington planeja ampliar as sanções contra o regime iraniano.

Estas novas sanções, segundo informa a emissora “CNN”, que cita fontes ligadas à Casa Branca, podem ser anunciadas ainda nesta sexta-feira e responderiam à nova escalada militar empreendida por Teerã após os testes realizados com dois novos mísseis.

Segundo a emissora, senadores americanos advertiam em carta enviada ontem a Trump que os líderes iranianos “deveriam sentir pressão suficiente para interromperem suas atividades desestabilizadoras, que incluem o patrocínio de grupos terroristas e a realização de testes com mísseis”.

Nessa carta, os senadores, entre os quais há democratas e republicanos, pediam a aplicação completa das sanções estipuladas até agora contra Teerã e ressaltavam a necessidade de adotar medidas adicionais.