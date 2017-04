A presidência dos Estados Unidos expressou nesta quarta-feira a expectiva de poder agendar uma visita do presidente Donald Trump com o papa Francisco durante a visita oficial que realizará à Itália no final de maio.

“Estaremos em contato com o Vaticano para ver se pode ser programada uma audiência com o Papa. Ficaríamos honrados de ter uma audiências com Sua Santidade”, afirmou o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.