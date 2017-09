Trump diz que EUA vão impor mais sanções contra a Coreia do Norte

Nova York – O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos vão impor mais sanções contra a Coreia do Norte.

As tensões sobre os programas nuclear e de míssil de Pyongyang aumentaram nas últimas semanas, apesar de intensa pressão de potenciais mundiais.

“Nós iremos impor mais sanções sobre a Coreia do Norte”, disse Trump, em resposta a uma pergunta, durante reunião com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani.

Sobre o Afeganistão, Trump disse que as forças armadas norte-americanas estão exercendo um papel mais de comando do que de combate.