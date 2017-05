Trump diz que deseja agir rápido para nomear novo diretor do FBI

(Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que deseja agir rapidamente para nomear o novo diretor do FBI no lugar de James Comey, que foi demitido nesta semana.

Trump disse a repórteres durante viagem a bordo do avião presidencial Força Aérea Um que poderá tomar uma decisão sobre o comando da Polícia Federal dos EUA antes de embarcar para sua primeira viagem internacional no cargo, na próxima semana.

O presidente tem sido criticado pela demissão abrupta de Comey no momento em que o FBI investiga a suspeita de intromissão da Rússia na eleição presidencial de 2016 e sobre os possíveis laços de Moscou com a campanha de Trump. A Rússia nega as acusações.

Trump disse que os candidatos são “pessoas extraordinárias” e “muito conhecidas”.

Trump está avaliando 11 pessoas para substituir Comey, de acordo com uma autoridade da Casa Branca. O diretor interino do FBI, Andrew McCabe, e o senador republicano John Cornyn estão entre os candidatos.

O escolhido precisa ser confirmado pelo Senado, que tem maioria republicana