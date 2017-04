Trump diz que Coreia do Sul deveria pagar por sistema antimísseis

Seul – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou dúvidas na Coreia do Sul sobre dois pilares dos laços bilaterais, ao afirmar que pretende renegociar um acordo de livre comércio e fazer com que Seul pague por um sistema americano de defesa contra mísseis que tem o objetivo de proteger o país asiático de ataques da vizinha Coreia do Norte.

Em entrevista à agência de notícias Reuters, publicada no fim da noite de ontem, Trump disse pela primeira vez que a Coreia do Sul deveria pagar pelo escudo antimísseis conhecido como Thaad, um dos principais assuntos na campanha que precede a eleição presidencial sul-coreana, marcada para 9 de maio. O presidente americano também comentou que o atual acordo de livre comércio com Seul deveria ser renegociado ou extinto.

O sistema Thaad, desenvolvido pela Lockheed Martin e com custo estimado de US$ 1 bilhão, irá a princípio ser pago pelos EUA, que começaram a instalá-lo na Coreia do Sul nesta semana.

Na mesma entrevista, Trump alertou sobre a possibilidade de um “grande conflito” com a Coreia do Norte se os meios diplomáticos falharem.

Horas antes, o governo Trump havia utilizado tom mais conciliador, ao declarar ontem que os EUA não estão buscando depor o líder norte-coreano, Kim Jong-un, apesar de seu programa de armas nucleares, e que consideraria iniciar um diálogo se Pyongyang adotar “a agenda certa”. Fonte: Dow Jones Newswires.