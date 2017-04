A bordo do Air Force One – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que está pronto para agir unilateralmente sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, se a China não se empenhar em ajudar com a questão.

“Certamente eu estaria”, afirmou Trump a jornalistas quando perguntado se ele estaria disposto a agir sozinho a respeito da Coreia do Norte.

“Mas eu acho que a China vai querer reforçar.”