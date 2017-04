Trump diz acreditar que ex-assessora de Obama cometeu crime

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, sem apresentar evidências, que acha que Susan Rice, ex-assessora de segurança nacional do ex-presidente Barack Obama, cometeu um crime por buscar as identidades de pessoas ligadas a Trump mencionadas em comunicações interceptadas, de acordo com o New York Times.

Em uma entrevista, Trump se recusou a dizer ao New York Times se ele teve acesso a dados revisados de inteligência para sustentar sua alegação sobre Rice, mas disse que irá se explicar “no momento certo”.

Trump e seus aliados têm focado em relatos não confirmados de que Rice, que serviu como assessora de segurança nacional de Obama, divulgou os nomes dos assessores de Trump que aparecem em operações de vigilância dos Estados Unidos sobre alvos estrangeiros.

Rice rejeitou os relatos, dizendo que são “absolutamente falsos”, em entrevista à MSNBC na terça-feira.