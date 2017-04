Trump discursará no fórum anual da Associação Nacional de Rifles

Washington- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursará no dia 28 de abril no fórum anual da Associação Nacional de Rifles da América (NRA), líder do lobby das armas de fogo no país.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela conta da organização na rede social Twitter, mas a Casa Branca ainda não emitiu uma confirmação oficial.

O fórum anual da NRA será realizado em Atlanta, no estado da Geórgia, e deve contar com a participação de outras figuras republicanas como o secretário de Interior, Ryan Zinke; o governador da Flórida, Rick Scott, e os senadores Ted Cruz, Luther Strange, David Perdue e Rob Portman.

Trump já participou deste fórum no ano passado, à época como candidato em uma campanha na qual se apresentou como o grande defensor das armas de fogo frente à rival, a democrata Hillary Clinton, que defendia o controle das armas.

Em seu discurso da edição anterior, Trump queria “acabar com as zonas livres de armas” e criticou Hillary com dureza por suas propostas para regular e limitar o acesso às armas de fogo.

O filho mais velho de Trump, Donald Trump Jr., é caçador e pediu aos amantes das armas que apoiassem seu pai na campanha, o que foi atendido pela NRA, um apoio chave para os conservadores nos EUA.

Cerca de 30 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos por causa das armas de fogo.