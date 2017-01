Trump deve nomear Lighthizer representante do Comércio, diz fonte

Washington – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar o nome de Robert Lighthizer para representante do Comércio, de acordo com uma pessoa que trabalha na equipe de transição de governo.

Lighthizer, que foi vice-representante do Comércio no governo de Ronald Reagan, deve ocupar um cargo chave na agenda de comércio exterior do republicano.

O presidente eleito tem se oposto vigorosamente à Parceria Transpacífico (TPP), mas afirmou que pretende amealhar acordos bilaterais com os países. Trump também sinalizou uma postura mais dura em relação à China, o que poderia incluir a elevação de tarifas sobre importações deste país.

Trump retornou à Nova York na segunda-feira, após passar as festas de fim de ano em seu clube particular, no sul da Flórida. Com menos de três semanas antes do 20 de janeiro, quando assume a Casa Branca, Trump ainda deve preencher um punhado de cargos restantes em seu gabinete.

Além do Escritório de Comércio, Trump também precisa anunciar os ocupantes dos departamentos de Agricultura e Relações com Veteranos, bem como a Diretoria de Inteligência Nacional e outros cargos da Casa Branca.

Desde que deixou o governo, Lighthizer tem trabalhado em questões comerciais como advogado, representando companhias industriais, do agronegócio e de tecnologia, de acordo com a biografia disponível em seu site. Fonte: Dow Jones Newswires.