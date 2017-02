Trump deve impor novas sanções ao Irã na sexta-feira

Washington – O governo Trump deve impor novas sanções a várias entidades iranianas por supostamente terem participado no desenvolvimento de mísseis e envolvimento com terrorismo, de acordo com pessoas familiarizadas ao assunto.

O movimento marca uma escalada das tensões entre Washington e Teerã. As restrições impostas a indivíduos, empresas e organizações militares podem ser anunciadas já na sexta-feira, segundo as fontes.

A Casa Branca disse que acredita que as novas sanções não irão violar acordo nuclear do Irã. Fonte: Dow Jones Newswires.