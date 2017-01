Trump determinará elaboração de plano contra hackers após posse

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma reunião “construtiva” com as agências de inteligência do país nesta sexta-feira e que planeja nomear uma equipe para lhe apresentar um plano para combater ataques cibernéticos em até 90 dias após sua posse no dia 20 de janeiro.

“Embora Rússia, China, outros países, grupos externos e pessoas estejam constantemente tentando invadir a infraestrutura cibernética de nossas instituições governamentais, empresas e organizações, incluindo o Comitê Nacional Democrata, não houve absolutamente nenhum efeito no resultado da eleição, incluindo o fato de que não houve manipulação das máquinas de votação”, disse Trump em comunicado.

A declaração foi divulgada pelo presidente eleito após ele se reunir com chefes de espionagem que acusaram a Rússia de realizar ataques cibernéticos para interferir nas eleições presidenciais de 2016. A Rússia nega as acusações.