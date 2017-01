Trump deseja feliz ano novo para seus inimigos

São Paulo – Donald Trump, o empresário republicano que será o próximo presidente dos Estados Unidos, enviou na noite de ontem uma mensagem de ano novo “para todos, incluindo meus muitos inimigos” nas redes sociais.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016

“Feliz Ano Novo para todos, incluindo meus muitos inimigos e aqueles que lutaram contra mim e perderam tão feio que apenas não sabem o que fazer. Amor!”, escreveu o magnata.

Usuário assíduo do Twitter, o magnata é conhecido por publicar mensagens irônicas, engraçadinhas e às vezes grosseiras contra figuras públicas, veículos de imprensa, colegas de partido e até ataques a cidadãos comuns.

No ano passado durante evento político em New Hampshire, Lauren Bachtelder, com 18 anos na época, perguntou ao empresário como ele enxergava as mulheres e disse pensar que ele não é amigo delas. No dia seguinte, ele a atacou publicamente no Twitter, chamando-a de arrogante.

The arrogant young woman who questioned me in such a nasty fashion at No Labels yesterday was a Jeb staffer! HOW CAN HE BEAT RUSSIA & CHINA? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2015

“Essa jovem arrogante que me questionou de uma forma tão asquerosa no No Labels ontem era uma funcionária de Jeb (Bush). Como ele pode derrotar a Rússia e a China?”, escreveu Trump.

Como resultado desse ataque, os seguidores do magnata começaram a ameaçar e perseguir Lauren nas redes sociais. Seu endereço e fotos circularam amplamente pela internet, num movimento tão agressivo que fez com que a jovem mudasse de endereço, informou o jornal The Washington Post.