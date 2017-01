Trump culpa democratas e republicanos por alegações sobre dossiê

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta sexta-feira oponentes políticos, “tanto democratas quanto republicanos”, de montarem um dossiê com alegações não verificadas sobre supostas ligações do empresário com a Rússia, e disse que o documento foi provavelmente vazado por agências de inteligência.

“Fatos totalmente inventados por desonestos agentes políticos, tanto democratas quanto republicanos – NOTÍCIAS FALSAS! A Rússia diz que não existe nada”, disse Trump em uma série de publicações no Twitter.

“Provavelmente vazados pela ‘Inteligência’, mesmo sem saber que não há provas, e nunca haverá”, disse.

Na quarta-feira, o chefe de inteligência dos Estados Unidos, James Clapper, disse que vazamentos à imprensa do material não haviam vindo de agências de inteligência, e que a inteligência norte-americana não havia considerado a informação confiável.