Trump critica jornais em mensagens no Twitter

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua conta no Twitter (@realDonaldTrump) neste sábado para criticar dois jornais americanos: The New York Times e Washington Post.

Trump afirmou na primeira das mensagens que o NYT se equivocou sobre ele desde o início. “Disseram que eu ia perder as primárias, depois a eleição geral. NOTÍCIA FALSA!”, escreveu o republicano.

Trump disse que a cobertura sobre ele no New York Times e no Washington Post tem sido “tão falsa que o Times teve na verdade de pedir desculpa a seus cada vez menos numerosos assinantes e leitores”.

Na avaliação do presidente, os jornais não o entenderam desde o início, não mudaram de rumo “e nunca mudarão”. Trump ainda finaliza as mensagens com a palavra “desonesto”, toda em maiúsculas.

Nas mensagens, o presidente dos EUA não cita nenhuma reportagem em particular que teria motivado as críticas aos veículos de comunicação.