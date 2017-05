Trump critica Alemanha após Merkel questionar confiabilidade

Berlim – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Alemanha nesta terça-feira pelo superávit comercial e o nível de gastos militares, um dia após a chanceler alemã, Angela Merkel, ter levantado dúvidas sobre a confiabilidade dos Estados Unidos como aliado.

“Temos um enorme déficit comercial com a Alemanha, e eles ainda pagam bem menos do que deveriam à Otan e militares. Muito ruim para os EUA. Isso irá mudar”, escreveu Trump em mensagem no Twitter.

Na segunda-feira, Merkel reforçou suas dúvidas sobre a confiabilidade dos Estados Unidos como aliado, abordando as frustrações da Europa com Trump após duas cúpulas na semana passada, mas disse que é uma “transatlanticista convicta”.