Trump critica ações de guerra da Coreia do Norte em telefonema

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a “beligerância contínua” da Coreia do Norte e disse que as ações do regime norte-coreano são desestabilizadoras, em um telefonema com o presidente da China, Xi Jinping, no domingo, informou a Casa Branca.

Os dois líderes concordaram com a urgência da ameaça que representa os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, e se comprometeram a combinar seus esforços para desnuclearizar a península coreana, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

“O presidente Trump criticou a beligerância contínua da Coreia do Norte e enfatizou que as ações de Pyongyang estão desestabilizando a península coreana”, afirmou a Casa Branca.