Trump completa indicações para formar novo governo dos EUA

Nova York – Com a escolha nesta quinta-feira do ex-governador da Geórgia Sonny Perdue para a Secretaria de Agricultura, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou a formação da equipe de governo que o acompanhará na Casa Branca a partir de amanhã, quando o republicano toma posse.

Com vários nomes polêmicos para alguns cargos-chave do governo, Trump começou a fazer as nomeações no dia 13 de novembro, apenas cinco dias depois da vitória sobre a democrata Hillary Clinton nas eleições presidenciais do país.

O primeiro nome confirmado por Trump foi o de Reince Priebus, presidente do Comitê Nacional Republicano, que será o chefe do gabinete do empresário na Casa Branca.

Confira a lista de nomeações de Trump, considerando indicados para ocupar as diferentes secretarias e cargos essenciais do novo Executivo dos EUA:.

– Chefe de Gabinete: Reince Priebus (13/11).

– Chefe de Estratégia: Stephen Bannon (13/11).

– Procuradoria-Geral: Jeff Sessions (18/11).

– Conselheiro Nacional de Segurança: Michael Flynn (18/11).

– Diretor da CIA: Mike Pompeo (18/11).

– Embaixadora na ONU: Nikki Haley (23/11).

– Secretaria de Educação: Betsy DeVos (23/11).

– Secretaria de Transporte: Elaine Chao (29/11).

– Secretaria de Saúde: Tom Price (29/11).

– Secretaria do Tesouro: Steven Mnuchin (30/11).

– Secretaria de Comércio: Wilbur Ross (30/11).

– Secretaria de Habitação: Ben Carson (5/12).

– Secretaria de Defesa: James Mattis (6/12).

– Administração de Pequenas Empresas: Linda McMahon (7/12).

– Embaixador em Pequim: Terry Branstad (7/12).

– Agência de Proteção do Meio Ambiente: Scott Pruitt (8/12).

– Secretaria de Trabalho: Andy Puzder (8/12).

– Secretaria de Segurança Nacional: John Kelly (12/12).

– Secretaria de Estado: Rex Tillerson (13/12).

– Secretaria de Energia: Rick Perry (14/12).

– Secretaria de Interior: Ryan Zinke (15/12).

– Representante de Comércio Exterior: Robert Lighthizer (3/1).

– Presidente da Comissão de Valores: Jay Clayton (4/1).

– Diretor Nacional de Inteligência: Dan Coats (7/1).

– Secretaria de Assuntos de Veteranos: David Shulkin (11/1).

– Secretaria de Agricultura: Sonny Perdue (19/1).