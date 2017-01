Trump compara muro entre EUA e México ao de Israel

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou na quinta-feira o muro que pretende construir na fronteira com o México, com o qual Israel construiu para separar os territórios palestinos, com a intenção de evitar ataques terroristas.

“O muro é necessário porque o povo quer proteção e o muro protege. A única coisa que se precisa fazer é perguntar a Israel. Eles tinham um desastre absoluto atravessando para o outro lado”, opinou Trump em uma entrevista ao canal “Fox News”.

Desta forma, Trump comparou o muro israelense, criticado por isolar populações palestinas, a seu projeto para levantar uma barreira física com o México, terceiro maior parceiro comercial dos americanos, que Trump acusou de não fazer o suficiente para lutar contra a imigração ilegal e o narcotráfico.

O presidente americano afirmou que o muro israelense evita “99,9%” das travessias não autorizadas e esse é seu objetivo para sua barreira com o México, assegurando que o país vizinho pagará pelo custo de uma maneira indireta.

Trump também disse que sua barreira será “um muro em condições”, diferente ao que agora existe em grande parte do traçado da fronteira entre México e Estados Unidos.

Donald Trump assinou esta semana uma ordem executiva para acelerar a construção de um muro na fronteira com o México, que segundo ele acabará com a imigração ilegal e o narcotráfico, e garantiu que o México pagará por sua construção.