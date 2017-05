Trump: Comey será substituído por quem devolva prestígio ao FBI

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou seu perfil no Twitter para defender a demissão do diretor do FBI, James Comey. Ele será substituído por alguém “que irá fazer um trabalho muito melhor, trazendo de volta o espírito e o prestígio” da instituição, escreveu o republicano.

“Comey perdeu a confiança de quase todos em Washington, republicanos e democratas”, prosseguiu Trump na rede social. “Quando as coisas se acalmarem, eles irão me agradecer!”

A demissão do comandante do Escritório Federal de Investigação foi anunciada ontem e causou surpresa em Washington. O FBI investiga denúncias sobre laços entre a campanha republicana com agentes do governo da Rússia. Com sua saída, o órgão será interinamente comandado pelo seu vice, Andrew McCabe.

A decisão acontece também após o FBI ter enviado uma carta ao Congresso para corrigir um registro no depoimento de Comey, sobre a investigação em relação a Hillary Clinton, que disputou a Casa Branca com Trump no ano passado.

(Marcelo Osakabe, com informações da Associated Press)