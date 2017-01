Trump começa desfile que o levará à presidência da Casa Branca

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o Capitólio após assumir o cargo para começar o desfile de posse pela Avenida Pensilvânia até chegar à Casa Branca, em Washington, pela primeira vez como presidente.

Sob leve chuva, Trump saiu acompanhado de sua esposa, Melania, das instalações do Congresso com sua comitiva, escoltado com honras militares e banda marcial e entrou na limusine presidencial conhecida como ‘The Beast’ cercado por um forte esquema de segurança.

O presidente e o vice-presidente, Mike Pence, junto com suas esposas, presidirão o desfile, que percorre o trajeto de um quilômetro e meio que separa o Capitólio da Casa Branca.

Antes de chegar à Casa Branca, é tradicional que o presidente empossado desça em alguma ocasião do veículo para saudar os espectadores que lotam as calçadas da famosa Avenida Pensilvânia, onde fica o hotel do bilionário nova-iorquino.