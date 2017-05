Trump chega a Roma para encontro com o papa Francisco

Roma – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta terça-feira a Roma procedente de Israel para um encontro com o papa Francisco, que acontecerá amanhã no Vaticano.

O avião americano aterrissou no aeroporto de Fiumicino às 18h28 local (13h28, em Brasília) procedente do aeroporto de Tel Aviv, de onde partiu após uma excursão de Trump pela Arábia Saudita, Israel e Cisjordânia.

O governante e a sua esposa, Melania Trump, foram recebidos pela delegação italiana, liderada pelo ministro de Exteriores, Angelino Alfano, bem como por representantes eclesiásticos.

Após o cumprimento, ambos subiram em um carro e seguiram rumo à Villa Taverna, a residência do embaixador dos Estados Unidos, onde se hospedarão hoje junto com toda a delegação. O presidente não tem prevista nenhuma atividade para esta terça-feira.

Às 8h30 local (3h30, em Brasília) de amanhã, Trump manterá um encontro no Vaticano com o papa Francisco e posteriormente está previsto que visite junto com sua esposa a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina.

Depois, Trump se reunirá com o chefe do Estado, Sergio Mattarella, e com o primeiro-ministro Paolo Gentiloni, em Roma, enquanto a primeira-dama visitará o hospital pediátrico Bambino Gesú.

Está previsto que às 13h55 local (8h55, em Brasília), Trump deixe Roma rumo a Bruxelas, onde na quinta-feira participará de uma Cúpula da Otan.

A capital italiana tomou medidas de segurança perante a chegada do presidente americano.

Trump retornará à Itália na noite de quinta-feira, concretamente à ilha de Sicília (sul), para participar entre 26 e 27 de maio na Cúpula do G7, que reunirá em Taormina os líderes das sete democracias mais industrializadas do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.