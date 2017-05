Trump chega à Itália para participar de cúpula do G7

Taormina – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta quinta-feira ao aeroporto da base aérea de Sigonella, próximo à cidade de Taormina, no sul da Itália, onde amanhã e sábado participará pela primeira vez da cúpula do G7.

Trump chegou a bordo do Air Force One acompanhado de sua esposa, Melania, às 23h locais (18h em Brasília), vindo de Bruxelas, onde hoje participou de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O presidente americano foi recebido por autoridades da Itália, com quem conversou de maneira descontraída. Depois, Trump e Melania embarcaram em um helicóptero militar e foram até o hotel Timeo de Taormina, onde estão os demais líderes dos países que formam o G7.

Será a primeira vez que Trump participará de uma cúpula com os líderes das sete principais economias do mundo. A cidade italiana está protegida por um forte esquema de segurança para o evento.

O primeiro dos líderes a chegar foi o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Pouco depois, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pousou em Sigonella.

A cúpula começará às 11h30 locais de amanhã (6h30 em Brasília) com uma cerimônia de abertura no teatro grego de Taormina.

Posteriormente, serão realizadas três sessões de trabalho, focadas na segurança internacional, assuntos exteriores e crescimento econômico. O dia se encerra com uma apresentação da Orquestra Scala de Milão.

O último evento programado será um jantar entre os líderes do G7 e o presidente da Itália, Sergio Mattarella.