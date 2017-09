Trump chama regime de Cuba de “corrupto” e reafirma embargo

Nações Unidas – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que o regime de Cuba é “corrupto e desestabilizador” e reiterou que não irá retirar o embargo econômico se não houver reformas na ilha.

“Não levantaremos as sanções ao governo cubano até que haja reformas fundamentais”, destacou Trump em seu primeiro discurso na Assembleia-Geral da ONU, inaugurada hoje.

Cuba foi apenas um dos países que estiveram no alvo de Trump durante o discurso. O presidente americano utilizou a tribuna da ONU para também criticar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Em junho do ano passado, em um discurso em Miami, Trump anunciou o “cancelamento” da política de seu antecessor, Barack Obama, para Cuba. O ex-presidente promoveu uma aproximação com o regime de Raúl Castro, normalizou as relações bilaterais entre os dois países, o que propiciou a abertura de embaixadas em Washington e Havana.

As principais mudanças ordenadas por Trump são uma proibição para que as empresas dos EUA façam negócios com companhias cubanas de propriedade ou controladas pelas Forças Armadas Revolucionárias de Cuba e a restrição das viagens de cidadãos americanos à ilha.

“Faremos o embargo ser cumprido”, disse na época Trump, reiterando a intenção hoje na ONU.