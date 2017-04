Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quarta-feira o presidente da Síria, Bashar Al Assad, de “açougueiro”, em referência ao ataque com armas químicas perpetrado na semana passada no norte do país árabe.

Trump também disse “não ter absolutamente nenhuma dúvida” de ter feito a coisa certa ao atacar na última quinta-feira uma base aérea síria na cidade de Homs, em represália ao ataque químico, que os EUA atribuem ao regime sírio.