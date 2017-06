Trump cancela agenda de trabalho após ataque na Virgínia

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a programação desta quarta-feira por conta do ataque ocorrido na cidade de Alexandria, na Virgínia, nas proximidades de Washington, informou a Casa Branca.

Ele tinha previsto visitar na parte da tarde o Departamento de Trabalho para fazer um discurso sobre uma iniciativa de formação profissional e assinar uma ordem executiva, mas decidiu cancelar o evento, o único da agenda.

O governante, que hoje completa 71 anos, se mostrou “profundamente entristecido” com o ataque, que aconteceu durante um treino de beisebol de membros do Partido Republicano.

Trump foi informado esta manhã sobre a ação e falou com o presidente da Câmara de Representantes, Paul Ryan, com o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, e com a esposa de Steve Scalise, um dos feridos, segundo a Casa Branca.

O FBI, que está investigando o caso, considera que ainda é “muito cedo” para saber se o ataque teve motivações políticas e se foi pensado para ser diretamente contra os políticos afetados.