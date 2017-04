Trump aterrissa em Palm Beach pela 7ª vez desde janeiro

Miami – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aterrissou nesta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Palm Beach, no sul da Flórida, onde passará o sétimo fim de semana desde que assumiu a presidência.

Às 18h44 (horário local, 19h44 de Brasília), o governante apareceu na escada do avião Air Force One e cumprimentou uma centena de simpatizantes que o esperavam nas imediações da pista de aterrissagem, para depois dirigir-se para Mar-a-Lago, sua residência e clube particular.

O presidente chegou procedente da Base Aérea de Andrews, em Washington, uma semana depois de sua visita anterior, na qual realizou uma cúpula bilateral com seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Como em visitas anteriores, de ambos lados do trajeto por onde passou a comitiva que transportou Trump, se posicionaram simpatizantes e opositores ao governante, uns de frente para os outros, sem que se registrassem incidentes.

Minutos antes da chegada do presidente, a primeira-dama Melania Trump tinha descido em um voo à parte e se dirigiu para a residência de descanso da família Trump, a “Casa Branca de Inverno” como gosta de dizer o governante, onde permanecerão neste fim de semana de Páscoa.

Como em cada visita que Trump faz a sua ampla propriedade de frente para o Atlântico, a imprensa e as autoridades de Palm Beach e sua vizinha West Palm Beach lembram o custo destas escapadas para os contribuintes e a necessidade de um reembolso por parte do governo.

“A despesa estimada feita pelas instituições locais para protegê-lo já se aproxima de US$ 3,7 milhões”, destacou hoje o site “My Palm Beach Post”.

Por causa da nova visita de Trump, o congressista pela Flórida, Ted Deutch, declarou que é “irracional e injusto” esperar que os contribuintes de Palm Beach paguem a conta de cada vez que o presidente decida viajar a Mar-a-Lago.

Deutch acrescentou que o que Trump denominou como “Casa Branca de inverno” se converteu na nova “Casa Branca de fim de semana”.

“O Congresso deve reembolsar as despesas ao condado de Palm Beach e assegurar fundos suficientes para, no futuro, cobrir estes custos se o presidente não o fizer”, concluiu Deutch.