Trump ataca Hillary Clinton novamente no Twitter

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retuitou neste domingo uma montagem que o mostra jogando golfe e atingindo a ex-rival democrata na campanha presidencial, Hillary Clinton, que então tropeça enquanto embarca em um avião.

Hillary voltou a figurar no feed do Twitter do presidente republicano nos últimos dias conforme promove seu novo livro sobre a campanha presidencial de 2016, com Trump retomando seus ataques de campanha.

O vídeo, retuitado por vários usuários, mostra Trump atingindo uma bola em um campo de golfe antes da sequência com uma montagem mostrando a bola atingindo a então secretária de Estado nas costas conforme embarcava em um avião. O vídeo original de Hillary, de 2011, não contém uma bola de golfe.

Trump atacou Hillary diretamente na quarta-feira com posts no Twitter. “A maldosa Hillary Clinton culpa a tudo e a todos menos ela mesma por ter perdido as eleições. Ela perdeu os debates e perdeu sua direção”, disse ele. “Os ‘deploráveis’ voltaram a assombrar Hillary. Eles expressaram seus sentimentos em alto e bom som. Ela gastou muito mas, no fim, perdeu o jogo!”

Clinton, que tem concedido uma série de entrevistas para promover seu livro, respondeu anteriormente as críticas de Trump no Twitter com uma sugestão para que ele lesse seu livro anterior, “It Takes a Village”, uma história ilustrada para crianças.

