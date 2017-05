Trump assina decreto sobre liberdade religiosa e de expressão

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto sobre liberdade religiosa e liberdade de expressão em uma cerimônia na Casa Branca.

O decreto abranda regras para instituições religiosas se envolverem mais em atividades políticas, oferecendo um “alívio regulatório” não especificado.

O evento contou com a participação de diversas entidades religiosas cristãs e também membros da comunidade judaica e islâmica.

“Nenhum americano deve ser forçado a escolher entre as leis do governo federal e os comandos de sua fé”, declarou Trump.

O presidente aproveitou a ocasião para anunciar sua primeira viagem ao exterior nas próximas semanas para Israel, Arábia Saudita e Vaticano, este último no dia 24 de maio. Trump deve se encontrar com o Papa no local.

O republicano ainda disse que a visita à Arábia Saudita irá incluir um encontro com líderes “de todo o mundo islâmico”, unidos contra o extremismo.

Ele fez um breve comentário bastante otimista sobre a votação do novo projeto da reforma da saúde, que deve ocorrer ainda nesta tarde. “Teremos um dia maravilhoso e uma votação maravilhosa sobre a reforma da saúde”.