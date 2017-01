Trump assina ação que cria vetos na imigração dos EUA

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira um decreto que limitará a imigração e os refugiados de alguns países de maioria muçulmana e disse separadamente que quer que os EUA deem prioridade aos sírios cristãos que fogem da guerra civil.

Trump havia prometido as medidas, chamadas de “seleção extrema”, durante a campanha eleitoral do ano passado, dizendo que impediriam que militantes entrassem nos Estados Unidos do exterior. Mas grupos de direitos civis condenaram o decreto como prejudicial e discriminatório.

Os detalhes do decreto não estavam disponíveis imediatamente.

“Estou estabelecendo novas medidas de controle para manter os terroristas islâmicos radicais fora dos Estados Unidos da América. Não os quero aqui”, disse Trump no Pentágono.

“Nós só queremos acolher em nosso país aqueles que apoiarão nosso país e amarão profundamente nosso povo”, acrescentou.

Separadamente, Trump disse que os sírios cristãos terão prioridade quando se trata de solicitar o estatuto de refugiado, mas especialistas jurídicos disseram que distinguir uma determinada religião pode ser classificada como uma violação da Constituição dos Estados Unidos.

“Se eles estão pensando em uma exceção para os cristãos, em quase todo outro contexto legal discriminar em favor de uma religião e contra outra religião poderia violar a Constituição”, disse Stephen Legomsky, um ex-conselheiro-chefe dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA no governo Obama.