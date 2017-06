Trump apoia investigação a governo Obama após caso russo

Washington – Em uma disputa política pelas mais recentes intimações do inquérito do Comitê de Inteligência do Senado dos EUA sobre a Rússia, o presidente norte-americano, Donald Trump, apoiou nesta quinta-feira esforços para investigar ações de autoridades do governo de Barack Obama.

“A grande questão é a ‘exposição e vigilância’ das pessoas que aconteceu durante o governo de Obama”, disse Trump em um tuíte, um dia depois do presidente republicano do comitê intimar a CIA, o FBI e a Agência de Segurança Nacional em meio a reclamações dos democratas, que disseram não ter sido consultados sobre as ações.

The big story is the "unmasking and surveillance" of people that took place during the Obama Administration. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2017

Na quarta-feira, o presidente do comitê, Devin Nunes, pediu às agências detalhes de qualquer pedido feito pelos dois principais assessores do governo de Obama e pelo ex-diretor da CIA para “expor” nomes dos assessores de campanha de Trump retirados inadvertidamente de intercepções de comunicações externas ultra-secretas, de acordo com fontes do Congresso.

Outra fonte do Congresso, sob condição de anonimato, disse que os democratas foram “informados e consultados” com antecedência, mas assessores do comitê dizem não ter sido avisados.

Nunes se recusou publicamente a liderar a investigação do painel sobre a interferência russa na eleição presidencial de 2016 após prestar uma visita secreta a autoridades da Casa Branca, mas ainda mantém o poder de emitir intimações. Um assessor graduado do comitê disse na quarta-feira que as intimações não eram relacionadas à investigação sobre a Rússia.