Trump anuncia mudanças táticas no Afeganistão

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que fará “mudanças drásticas” na estratégia militar do país no Afeganistão, porque retirar as tropas teria efeitos “inaceitáveis”, mas não revelou quantos soldados enviará para uma guerra que já dura quase 16 anos.

“Não vamos falar de números de tropas, nem sobre os nossos planos de atividades militares”, disse Trump em um discurso à nação sobre a nova estratégia no Afeganistão e nos países vizinhos, feito na base militar de Fort Myer, no estado da Virgínia.