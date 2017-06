Trump acredita que clima está mudando, diz embaixadora

O presidente dos EUA, Donald Trump, “acredita que o clima está mudando no mundo”, disse a embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley neste sábado.

“O presidente Trump acredita que o clima está mudando e que os poluentes são parte da equação”, disse Haley durante trecho de uma entrevista da brsCNN divulgada neste sábado.

Na quinta-feira, Trump anunciou que os Estados Unidos sairiam do acordo de mudança climática de Paris, lembrando seu tema de campanha “America First” (“Estados Unidos primeiro”). Ele disse que participar do acordo prejudicaria a economia dos EUA, acabaria com empregos, enfraqueceria a soberania nacional e colocaria seu país em permanente desvantagem.

Na sexta-feira, ninguém na Casa Branca confirmou se Trump acreditava em aquecimento global. Nos últimos anos, ele expressou ceticismo sobre se o aquecimento global é real, às vezes chamando o assunto de “farsa”. Mas desde que se tornou presidente, não opinou mais sobre o assunto.