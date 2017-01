Tropas sírias e Hezbollah tentam avançar em área estratégica

Beirute – O Exército da Síria e o grupo xiita libanês Hezbollah tentam avançar nesta terça-feira na cidade de Ain al Fijah, situada no vale do rio Barada, responsável pelo fornecimento de água à capital do país, Damasco, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Fortes explosões provocadas por disparos de artilharia do governo contra a cidade e outras áreas do vale foram ouvidas na região, segundo a ONG. Além disso, aviões militares estão sobrevoando Ain al Fiya, mas ainda não realizaram bombardeios.

Por enquanto, segue paralisada a aplicação de um acordo firmado entre as partes nos últimos dias para pacificar o vale, que fica na região de Al Qalamoun Ocidental, na fronteira com o Líbano.

O Observatório indicou que o regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad, quer incluir no pacto sobre o vale outras partes da região, onde o Hezbollah tem uma forte da presença.

As hostilidades prosseguem no vale do Barada, apesar do cessar-fogo estabelecido em todo o país no dia 30 de dezembro, graças a um acordo entre Rússia, aliada de Assad, e a Turquia, que representa os grupos rebeldes da oposição.

Devido à violência na região, o abastecimento de água a partir do vale Barada está interrompido na capital desde 23 de dezembro.