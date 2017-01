Tropas iraquianas libertam dois bairros de Mosul

Erbil – As tropas iraquianas tomaram o controle de mais dois bairros de Mosul, no norte do país, e mataram 125 terroristas do grupo Estado Islâmico (EI) nesta terça-feira em uma ofensiva para libertar a província de Ninawa dos jihadistas.

As forças antiterroristas entraram no bairro de Al Sukar, na zona leste de Mosul, onde mataram mais de 25 extremistas, afirmou o comandante das Operações Conjuntas de Ninawa, o general Abdel Amir Rashid Yarala, em comunicado.

Elas também destruíram um lança-morteiros e um carro-bomba do EI, em uma operação que contou com o apoio aéreo da coalizão internacional.

Yarala explicou que a Polícia Federal e a Brigada IX do Exército dominaram totalmente os bairros no eixo sudeste e avançaram para libertar o bairro Somar, também na metade leste da cidade.

Os militares conseguiram ainda entrar nos bairros de Al Saherun e Yarmya, onde mataram 68 terroristas e destruíram munição e equipamento de combate de vários tipos.

O comandante esclareceu que aviões de guerra do Iraque e da coalizão destruíram nesta madrugada várias máquinas do grupo radical.

A Aeronáutica do Iraque realizou voos em Al Rashidiya e Al Sharijan, na parte leste de Mosul, onde matou mais de 33 terroristas, entre eles especialistas de explosivos estrangeiros.

As tropas iraquianas, apoiadas pelas curdas “peshmergas” e milícias xiitas, assim como pela aviação e assessores militares da coalizão internacional antiterrorista, tentam expulsar o EI das áreas que ocupou em junho de 2014 no norte do Iraque. O EI está oferecendo grande resistência em Mosul, sua “capital” no Iraque, onde proclamou um califado islâmico.

Nos últimos dias, as forças iraquianas conseguiram avançar até o Rio Tigre, que divide a cidade, embora ainda não tenham conseguido expulsar o EI de todos os bairros do leste de Mosul.