Tropas iraquianas expulsam EI de um dos últimos bairros de Mossul

Mossul – Tropas iraquianas recuperaram nesta sexta-feira o controle de um dos últimos bairros da cidade de Mossul, no norte do Iraque, que estava dominado pelo grupo terrorrista Estado Islâmico, informou o comandante das Operações Conjuntas, Abdelamir Rashid Yarala.

Soldados libertaram o bairro e hastearam a bandeira iraquiana nos edifícios da região após vários dias de combate.

Dessa forma, os terroristas agora só controlam o centro antigo e parte de outros três distritos vizinhos.

O comandante da Polícia Federal, general Raide Shaker Yaudat, disse em um comunicado que as tropas expulsaram o Estado Islâmico de 40% do bairro de Al Zanyili, onde também conseguiram abrir corredores seguros para retirar os civis das áreas de combate.

Yaudat afirmou que os agentes mataram o responsável pela “hisba”, o corpo parapolicial do Estado Islâmico, nesse bairro, Abu Abdelrahman, e seu assistente militar, Yusef Ali Homaidan.

As milícias pró-governo Multidão Popular libertaram hoje um povoado perto da fronteira com a Síria, uma ação que faz parte da segunda ofensiva “Maomé, o profeta de Deus” para expulsar o Estado Islâmico do noroeste do Iraque.

O Multidão Popular garantiu a saída de 4.500 deslocados da região. Os milicianos também forneceram ajuda humanitária e medicamentos às famílias deslocadas.