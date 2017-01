Tropas entram na Gâmbia para tirar ex-presidente do poder

Dacar – Tropas do Senegal integradas no contingente da Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental (Cedeao) entraram nesta quinta-feira na Gâmbia para expulsar o ex-presidente Yahya Jammeh, que se nega a ceder o poder em Banjul, informaram à Agência Efe fontes militares.

A operação militar começou pouco depois de o Conselho de Segurança da ONU aprovar uma resolução que respalda as gestões da Cedeao para conseguir que Jammeh entregue o poder, divulgada instantes após a posse de Adama Barrow como novo presidente em um ato realizado na embaixada da Gâmbia em Dacar.

A ONU reiterou seu pedido a Jammeh para que transfira o poder hoje mesmo e expressou seu “total apoio” às ações da Cedeao, mas sem se referir concretamente à possibilidade de uma intervenção militar para forçar a saída do ex-presidente.

A organização regional, que agrupa 15 países da região e que tentou mediar na crise, mantém soldados de Nigéria, Gana, Mali, Togo e Senegal na fronteira gambiana há dias.

A resolução do Conselho de Segurança não faz menção concreta a essa possível ação armada, mas convoca todos os países da região e as organizações regionais a “cooperar com o presidente Barrow em seus esforços para conseguir a transferência do poder”.

Momentos antes, durante sua posse, Barrow ordenou ao exército de seu país que lhe mostre lealdade e não ofereça resistência perante a iminente intervenção da coalizão militar regional.

A Cedeao deu a Jammeh um ultimato que expirava na meia-noite da quarta-feira para que saísse antes de iniciar sua intervenção militar, mas o bloco regional finalmente atrasou a entrada de suas tropas para dar uma oportunidade à mediação do presidente da Mauritânia, Mohammed Ould Abdelaziz.

No entanto, o presidente mauritano também não conseguiu convencer Jammeh a ceder o comando, razão pela qual durante o dia de hoje a Cedeao esperou para obter o respaldo do Conselho de Segurança da ONU para iniciar sua intervenção.

Após aceitar sua derrota no pleito no último dia 2 de dezembro, Jammeh voltou atrás para tentar impugnar os resultados alegando supostos erros na apuração dos votos.

Desde então, a União Africana, a ONU e a comunidade internacional pediram a Jammeh, no poder há 22 anos, que se retire e aceite o veredito das urnas que reflete a vontade do povo gambiano.