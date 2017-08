Tropas do Iraque invadem último reduto do EI no norte do país

Erbil – A milícia Multidão Popular e soldados do Exército e da Polícia Federal do Iraque invadiram nesta segunda-feira o município de Ayadiya, a cerca de 15 quilômetros ao norte de Tel Afar, último reduto do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na província de Ninawa, no norte do país.

A Multidão Popular informou em seu site que as tropas participaram de “ferozes combates” na região, para onde os jihadistas foram depois de serem expulsos de Tel Afar.

As tropas governamentais tomaram ontem o controle de toda a cidade de Tel Afar e dominaram quase totalmente o distrito de mesmo nome, oito dias depois de ter lançado uma ofensiva contra o último reduto do EI em Ninawa.

Os jihadistas não ofereceram muita resistência e as forças iraquianas avançaram rapidamente na última semana.

Em Mossul, capital de Ninawa e principal reduto do EI no Iraque desde junho de 2014, os radicais lutaram durante quase nove meses para tentar manter a cidade, mas acabaram expulsos pelas tropas governamentais e pelas milícias aliadas.

Após retomar Mossul, as tropas iraquianas controlam a maior parte da província, exceto algumas regiões em Tel Afar, a cidade de Al Ayadiya e seus arredores.