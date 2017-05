Tribunal islâmico da Indonésia condena casal gay a 85 chicotadas

Jacarta – Um tribunal islâmico da Indonésia condenou nesta quarta-feira 85 chicotadas públicas dois homens por manter relações homossexuais, no mesmo dia em que é celebrado o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia.

Trata-se da primeira sentença deste tipo desde 2014 em Achém, uma província que ocupa o noroeste da ilha de Sumatra e que começou a ser regida com a sharia ou lei islâmica em 2001.

“O acusado foi consirado culpado por ‘liwat’ (relações sexuais entre dois homens), e será castigado a receber 85 chicotadas em público”, indicou o juiz Khairil Jamal, segundo um vídeo da leitura da sentença.

A corte islâmica impôs um castigo superior a 80 chicotadas solicitados pela acusação, mas inferior à pena máxima de 100 que contempla a lei para esse delito.

Está previsto que a sentença seja executada no dia 23, antes do início do ramadã.

Os condenados, de 20 e 23 anos, foram detidos em março, depois que vários vizinhos invadiram sua casa, gravaram ambos com uma câmera de vídeo e os detiveram no local até a chegada das autoridades.

Achém é a única província indonésia onde a sharia é aplicada, que proíbe também o consumo de álcool, as apostas e as relações sexuais antes do casamento.