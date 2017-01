Três policiais morrem em ataque do EI no Iraque

Três policiais morreram em um ataque lançado na noite de segunda-feira contra uma delegacia por extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) em Samarra, ao norte de Bagdá, capital do Iraque, informaram nesta terça-feira fontes de segurança.

Um grupo de quatro extremistas equipados com coletes explosivos invadiram a delegacia de Mutawakil e iniciaram um tiroteio com as forças de segurança da província de Salaheddin, à qual pertence Samarra, situada 110 km ao norte da capital.

“Os disparos começaram às 21h00 (16h00 de Brasília) e duraram até meia-noite”, afirmou à AFP um coronel da polícia que pediu o anonimato.

Segundo ele, os quatro criminosos foram abatidos.

“Três membros da polícia, um deles um tenente-coronel, morreram, e outros quatro ficaram feridos”, acrescentou a mesma fonte.

A organização extremista reivindicou na segunda-feira um atentado com carro-bomba em um bairro xiita de Bagdá que deixou 32 mortos.