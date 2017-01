Tremor de magnitude 7,2 sacode Fiji e gera alerta de tsunami

Washington – Um terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter sacudiu nesta terça-feira uma área marítima ao sul das ilhas Fiji, no Pacífico sul, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC) divulgou um alerta de que “perigosas ondas de tsunami são possíveis para costas localizadas a 300 quilômetros do epicentro do terremoto”.

O tremor aconteceu às 21h52 GMT (19h52 de Brasília) com hipocentro a 15,2 quilômetros de profundidade e epicentro a 221 quilômetros a sudoeste da cidade de Nadi, acrescentou o USGS.

Ainda é desconhecido se o abalo sísmico deixou vítimas ou danos materiais graves.

Ontem, um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu o leito marinho a sudeste de Fiji.

Mais informações em instantes