Tremor de magnitude 4,5 é registrado no centro-norte da Venezuela

Caracas – Um terremoto de magnitude 4,5 na escala de Richter sacudiu nesta quarta-feira o estado de Vargas, no centro-norte da Venezuela, informou a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas (Funvisis).

A Funvisis situou o epicentro do tremor a nove quilômetros de distância da capital Caracas, no estado de Vargas, e com hipocentro a uma profundidade de 5,9 quilômetros.

O órgão também reportou algumas réplicas, de magnitudes 2,9 e 2,5 na escala de Richter.

O ministro de Interior e Justiça, Néstor Reverol, informou no canal estatal “VTV” que foram ativados o Sistema Nacional de Prevenção, Atenção, Emergências e Desastre e os protocolos no Aeroporto de Maiquetía, situado em Vargas.

Até o momento, não há informações sobre vítimas e danos materiais. No entanto, durante o tremor, vários edifícios da capital venezuelana foram evacuados.