Trem de NY descarrilha e deixa mais de 100 feridos

Nova York – Um trem de passageiros de Nova York descarrilou em um terminal no Brooklyn depois de bater em uma barreira de proteção durante o horário de pico na manhã desta quarta-feira, deixando mais de 100 pessoas feridas sem risco de morte, disseram autoridades da cidade.

Dezenas de equipes de emergência chegaram ao Atlantic Terminal depois que o trem da Long Island Railroad descarrilou por volta das 8h30 (horário local), de acordo com o Corpo de Bombeiros de Nova York.

O trem não conseguiu parar a tempo e atingiu uma barreira a uma velocidade baixa, o que fez com que descarrilasse, disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, em entrevista no local do acidente.

Cerca de 103 pessoas ficaram feridas no acidente, disseram os bombeiros em uma mensagem no Twitter.

O descarrilamento, que danificou seriamente os dois vagões da frente do trem, foi o segundo grande acidente envolvendo os trens de passageiros na região de Nova York nos últimos três meses.

No final de setembro, um trem da New Jersey Transit atingiu um terminal em Hoboken, Nova Jersey, matando uma mulher e ferindo 114 pessoas, incluindo o maquinista.

Cuomo, que colocou a melhora da infraestrutura como ponto principal de sua agenda, disse que o incidente desta quarta foi menor. Ele disse que o ferimento mais grave foi uma perna quebrada.

“Houve um dano amplo em Hoboken”, disse Cuomo. “Aquele trem estava muito mais rápido, provocou muito mais dano.”

No Brooklyn, policiais e bombeiros, alguns carregando macas, estavam entrando no terminal enquanto veículos de emergência bloqueavam o trânsito.

Passageiros, por sua vez, descreveram um cenário caótico e assustador nas redes sociais.

“Pessoas voando por todos os lados”, disse Serena Janae, que disse ser uma das passageiros do trem que descarrilou, em sua conta no Facebook.

A Administração Federal de Ferrovias dos EUA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte disseram que estão enviando investigadores para o local.