Tratadora de animais é morta por tigre em zoológico na Inglaterra

Londres – Uma tratadora de animais foi morta por um tigre no zoológico Hamerton Park Zoo, na Inglaterra, segundo a BBC, e o zoológico afirmou que houve um acidente.

O parque, localizado em Cambridgeshire, no leste da Inglaterra, disse que vai continuar fechado enquanto ocorre uma investigação completa do acontecido, e que espera anunciar mais detalhes o mais rápido possível.

“Em nenhum momento durante o acidente algum animal fugiu de suas jaulas, e em nenhum momento a segurança pública foi afetada de nenhuma maneira”, disse o zoológico em um comunicado, que não fez qualquer menção a um tigre.

O comunicado afirmou que a equipe do parque está muito triste para conversar com repórteres.

“Uma tratadora entrou em uma jaula com um tigre. Infelizmente a tratadora do zoológico morreu na cena”, informou a polícia, de acordo com a BBC.