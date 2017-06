Trabalhistas lideram apuração por 16 cadeiras no Reino Unido

Londres – O Partido Trabalhista aparece com uma vantagem de 16 cadeiras a respeito do Partido Conservador, com 76 das 650 circunscrições britânicas apuradas, após as eleições gerais realizadas nesta quinta-feira.

De acordo com os números oficiais, os trabalhistas lideram a apuração com 41 cadeiras, seguidos pelos conservadores, da primeira-ministra britânica Theresa May, que até agora conseguiram 25 assentos.

Por sua vez, o Partido Nacionalista Escocês (SNP) aparece com cinco cadeiras, enquanto o Partido Unionista Democrático (DUP), o maior da Irlanda do Norte, conseguiu duas até o momento; o mesmo resultado do Plaid Cymru, legenda de centro-esquerda do País de Gales.

Os demais partidos, entre eles os liberal-democratas e o eurocético UKIP, ainda não conseguiram nenhuma cadeira.

A participação nas eleições nas primeiras 66 circunscrições apuradas foi de 66,50%, 2,64% a mais em comparação com as eleições de 2015.

Cerca de 47 milhões de britânicos estavam convocados às urnas para votar na composição da câmara baixa do parlamento de Westminster, depois que May decidiu no último dia 18 de abril antecipar estas eleições que deveriam acontecer em maio de 2020.

A premiê, que chegou ao poder há quase um ano, argumentou em abril que tinha optado por chamar os cidadãos às urnas para contar com um mandato forte nas negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

As negociações substanciais sobre o “Brexit” deverão começar no próximo dia 19 de junho, quase três meses depois de Londres ter ativado o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que estabelece dois anos de conversas sobre a retirada de um país comunitário.

Quando o parlamento foi dissolvido no início de maio, May levava sobre os trabalhistas de Jeremy Corbyn uma vantagem de quase 20 pontos nas pesquisas de intenção de voto, mas nas últimas semanas a principal legenda da oposição britânica conseguiu estreitar consideravelmente essa distância.

A última pesquisa da campanha eleitoral antes do fechamento dos colégios, publicada pelo jornal “Evening Standard”, dava a vitória aos conservadores com oito pontos de vantagem sobre seus rivais trabalhistas.

No momento da dissolução do parlamento em maio, os “tories” tinham 330 cadeiras, frente às 229 do Partido Trabalhista.