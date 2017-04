Torre Eiffel será apagada esta noite em homenagem a Estocolmo

Paris – A Torre Eiffel vai apagar sua iluminação a partir de meia-noite para enviar “uma mensagem fraterna” aos moradores de Estocolmo depois do atentado cometido esta tarde na capital sueca, anunciou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

Esta ação no maior símbolo de Paris, que já se repetiu em ataques terroristas anteriores, acontece em meio a mensagens condenando o ataque e de solidariedade com as vítimas e com os suecos em geral.

O presidente de França, François Hollande, mostrou “indignação” e manifestou, em nome do país, “solidariedade às famílias das vítimas e com todos os suecos”.

“A luta sem descanso contra o terrorismo tem que ser uma prioridade da solidariedade europeia”, acrescentou Hollande em um comunicado do Elísio.

Anne Hidalgo, além de condenar “com a maior firmeza este novo ato terrorista de uma covardia imensa que bateu mais uma vez de forma totalmente cega e arbitrária”, enviou em outro comunicado uma mensagem de solidariedade à prefeita de Estocolmo, Karin Wanngard.