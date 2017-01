Torre Eiffel desligará luzes em homenagem a vítimas de Québec

Paris – A Torre Eiffel, no coração de Paris, vai se apagar à meia-noite de hoje, no horário local, em homenagem às vítimas do atentado de Québec, no Canadá, onde um ataque terrorista deixou ontem seis pessoas mortas e oito feridas, cinco delas em estado grave.

“Para prestar homenagem e enviar uma mensagem fraternal aos quebequenses e canadenses, Paris apagará a torre a partir da meia-noite, quando fecha o acesso ao público”, indicou em comunicado a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo.

Ela enviou, em seu nome e no dos parisienses, “toda a solidariedade” às vítimas e suas famílias.

A Polícia da província do Québec, antiga colônia francesa, informou que os dois suspeitos de cometer o ataque foram detidos na mesma noite, mas não deu detalhes sobre a identidade ou possíveis motivos do crime.