Tornados e inundações deixam ao menos 14 mortos nos EUA

Texas – Pelo menos 14 pessoas morreram devido a tornados e inundações que atingiram o Sul e o Centro-Oeste dos Estados Unidos ontem. Os fenômenos ocorreram por conta de uma tempestade que provocou uma nevasca incomum em Kansas.

Os tornados atingiram várias populações pequenas no leste do Texas e causaram a morte de quatro pessoas. Cinco outras morreram nas inundações e pelos fortes ventos em Arkansas, incluindo um chefe dos bombeiros que foi atingido por um veículo enquanto trabalhava durante a tempestade. Duas mortes foram registradas em Missouri, incluindo uma mulher que se afogou depois que uma corrente arrastou o carro dela.

Uma das duas mortes registradas em Mississippi foi de um menino de 7 anos, vítima de um choque elétrico. Uma menina de 2 anos morreu no Estado de Tennessee depois de ser atingida pela trave de um gol de futebol que foi arrancado pelo vento.

A inundação fechou a estrada Interstate 44, perto de Hazelgreen, Missouri. As autoridades preveem que será necessário pelo menos um dia para reabrir a via. A Interstate 70, em Kansas, foi fechada à espera de que caiam de 8 a 10 centímetros de neve por hora com ventos de 56 km/h.

Equipes de resgate no noroeste de Arkansas continuavam à procura de uma menina de 18 meses e um menino de quatro anos que estavam em um veículo que foi arrastado pelas águas em uma ponte em Hindsville.

Na mesma região, uma menina de 10 anos se afogou em Springdale, e foi encontrado o corpo de uma mulher que desapareceu quando estava em cima de um pneu em um riacho em Eureka Springs. Fonte: Associated Press