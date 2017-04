Tornados e fortes tempestades de granizo atingem regiões dos EUA

Chicago – Fortes tempestades com ventanias e chuvas de granizo atingiram na quarta-feira o sudeste e partes do meio-oeste dos Estados Unidos, onde diversos tornados foram registrados e duas pessoas ficaram feridas, disseram meteorologistas.

Dez tornados ocorreram em partes da Georgia, Carolina do Sul e Indiana, deixando um rastro de casas e estabelecimentos comerciais destruídos e árvores e postes derrubados, de acordo com informes no site do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

Uma criança ficou feriada quando uma árvore caiu em uma casa perto de Florence, na Carolina do Sul, segundo o site Weather.com.

A tempestade também provocou pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe e beisebol que quebraram janelas e amassaram carros no Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina do Sul e Tennessee, de acordo com publicações em redes sociais.

No condado de Sumter, na Georgia, a aproximadamente 230 quilômetros ao sul de Atlanta, três casas foram danificadas, mas informações sobre um tornado enorme eram imprecisas, disse Nigel Poole, diretor de gestão de emergências do condado.

“Nós demos muita sorte”, disse Poole no telefone.

Ventos de até 110 km/h derrubaram árvores e postes por toda região. Uma pessoa ficou ferida no Tennesse quando uma casa móvel foi destruída, informou o site Weather.com.